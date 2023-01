AZSV-speler Jonathan Goosen moet vrezen voor zware straf

AZSV-speler Jonathan Goosen moet vrezen voor een lange straf na zijn rode kaart in het uitduel met Berkum. De verdediger is er zaterdagmiddag in Aalten in de thuiswedstrijd tegen Ajax al niet bij.

Goosen werd vorige week zaterdag in Zwolle na 25 minuten uit het veld gestuurd, omdat hij handtastelijk zou zijn geweest tegen Berkum-spits Martijn Brakke. Ook zou de AZSV-verdediger volgens scheidsrechter Remon Tulen gespuugd hebben. De KNVB heeft Goosen nog geen schikkingsvoorstel gedaan, maar heeft bij beide clubs aanvullende verklaringen opgevraagd.

Goosen is, hangende dat onderzoek, geschorst voor de thuiswedstrijd van AZSV tegen de amateurs van Ajax. Behalve Goosen is ook aanvoerder Freek Mulder niet van de partij vanwege een hamstringblessure. ,,Maar de blessure van Freek valt gelukkig mee”, zegt AZSV-trainer Dave de Jong, die verder ook Koen Maatkamp, Quinn Vervelde en Sebastian Navis mist.

De uitwedstrijd tegen Ajax verloor AZSV in het begin van dit seizoen met 2-0. ,,We waren toen kansloos, het had ook wel 7-0 kunnen worden", aldus De Jong. ,,Maar Ajax is in een vrije val naar beneden geraakt, ook door blessures.”

AZSV is inmiddels een subtopper. ,,We spelen nu achter elkaar thuis tegen Ajax en Buitenpost", zegt De Jong. ,,Zes punten is het doel.”

Longa’30

In de vierde divisie B op zondag hoopt Longa'30 zondagmiddag de 1-0 nederlaag in de topper bij Orion uit te wissen. In Nijmegen werd Longa'30 van de eerste plek gestoten. De Lichtenvoordenaren spelen om 14.00 uur thuis tegen Juliana'31, een middenmoter. ,,Maar een betere ploeg dan de stand doet vermoeden”, zegt trainer Dennis van Toor. ,,Ze wonnen afgelopen zondag niet voor niets met 4-1 van AWC.” Bij Longa'30 ontbreken spits Thomas Kerperien en verdediger Luuk Doppen vanwege blessures.

Silvolde

Nummer veertien Silvolde kan Longa'30 zondag (14.00 uur) een handje helpen door in eigen huis koploper Orion punten af te snoepen. ,,Wij zijn zeker niet kansloos tegen Orion”, zegt trainer Rob Haveman. ,,Zeker niet op eigen veld. Zij zijn toch kunstgrasvoetballers.” Silvolde moet het doen zonder Evert Römer. De spits is op vakantie.

RKZVC

Hekkensluiter RKZVC gaat zondag op bezoek bij SV Venray (14.30) en heeft moed geput uit het 1-1 gelijkspel tegen Silvolde. ,,Als we van Venray winnen, heb ik het gevoel dat er nog wat moois kan ontstaan”, stelt trainer Arjen Nijman. RKZVC moet in de resterende veertien duels een gat van tien punten dichten om de nacompetitie om handhaving te bereiken.

