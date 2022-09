Avres keerde ruim 2200 keer een energietoeslag uit aan inwoners van gemeente Vijfheerenlanden

Tien kilometer zwemmen in open water Sleeuwijk

Dobberende kopjes op het water en veel gespatter van armen en benen. Dat is wat toeschouwers zien bij het Nederlands Kampioenschap Open Water Zwemmen in Sleeuwijk. In het afwateringskanaal bij de Kooikamp doken vrijdag tientallen zwemmers het water in om te strijden voor de titel in hun categorie.

9 september