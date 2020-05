Avonturenboerderij Molenwaard is weer open: ‘Hou jij vier kippen afstand?’

Er heerst zaterdagochtend even wat commotie onder het personeel van de Avonturenboerderij. Wanneer de eerste bezoekers arriveren, blijkt dat een scholekster de in de afgelopen weken nog rustige parkeerplaats heeft uitgekozen voor haar nestje. En dat betekent dat medewerkers van het themapark automobilisten om de broedende vogel heen moeten leiden naar plekje. ,,Het zorgt even voor wat gedoe", lacht parkeigenaar Michael van Hoorn. ,,Maar ach, als dat het grootste probleem van het weekend is, dan doen we het niet verkeerd.”