Avonturenboerderij Molenwaard heeft uitbreidingsplannen: ‘180.000 bezoekers is haalbaar’

Zangeres Renske Taminiau zingt zondag over verlies, de toekomst, ouder worden en berusting in Peeriscoop

10 oktober De Nijmeegse zangeres Renske Taminiau is na een periode van schrijven voor andere artiesten (zoals Roxeanne Hazes en Trijntje Oosterhuis) terug met haar derde album. What Stays When The Lights Go Out is een plaat die ze schreef na een hoop levenservaring opgedaan te hebben.