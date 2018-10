Automobilisten blokkeren vluchtstrook A27: 38 mensen betrapt

Files op A27 na ongeluk met tankwagen vol gevaarlijk gas op Merwede­brug

16:36 De Merwedebrug bij Gorinchem is donderdagmiddag in beide richtingen afgesloten geweest na een ongeluk met een tankwagen met daarin een gevaarlijke stof. Na metingen is gebleken dat er geen sprake was van een lekkage. De A27 van Utrecht richting Breda is daarom weer vrijgegeven.