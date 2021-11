Automobilist kruipt met MET, THC, amfetamine en cocaïne op achter het stuur

Noord of zuid? Rondweg Groot-Am­mers is ‘the talk of the town’, en de tegenstel­lin­gen zijn groot

‘Ontsluit via zuid’ versus ‘Noord is waar de rondweg hoort’. Grotere tegenstellingen zijn er in Groot-Ammers niet te vinden. De discussie over de rondweg is er ‘the talk of the town'. Of je bent voor het ene tracé of voor het andere. Of is het probleem niet zo zwart-wit als gedacht? ,,Het is een ingewikkelde kwestie.”

6 november