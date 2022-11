Automobilist knalt tegen politiebus die met spoed (en zwaailichten) naar melding onderweg was

Zwieren en zwaaien op de Gorcumse kermis: ‘Net zo leuk als normaal, maar wel met de hand op de knip’

Gorcumers kunnen van 28 oktober tot en met 5 november weer genieten van de kermis in de binnenstad. Hoe leuk en rendabel is de kermis nog voor de exploitant om de attracties te draaien? En hoe zit het met de animo van de kermisklant? ,,Alles is duurder geworden, maar hier wordt dat even vergeten.”

