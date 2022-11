Auto knalt tegen boom in Vuren

Tik­Tok-beroemd­heid ‘Bitch Tanja’, Bowie en Magdalena openen alle drie een nieuwe winkel in Leerdam

Leerdam is deze week niet één, niet twee, maar drie nieuwe winkels rijker nu de Apsara Thai Toko, Hangers van Nelly en Bohdistyle by Magdalena hun deuren openen. De drie winkels, gerund door dames, zitten naast elkaar in de Hoogstraat én Jenell Schutz (24) gooit haar ruim 325.000 volgers op Instagram en TikTok in de strijd.

10 november