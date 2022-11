Auke heeft 2000 miniatuurauto’s en organiseert een beurs voor andere liefhebbers

Het kan en mag weer: Auke Reinsma (42) organiseerde in 2019 zijn eerste miniatuurautobeurs, de tweede editie volgt op zaterdag 19 november van 10.00 tot 15.00 uur in gebouw Maranatha aan de J.A. Burgerstraat 1 te Leerdam.

Wat is er zo leuk aan autootjes verzamelen?

,,Het begon met een Ford Capri van Tonka die ik als jochie voor m’n verjaardag kreeg. Daarna ben ik verder gegaan met verzamelen van alles wat ik mooi vind. Op zolder heb ik zo’n tweeduizend miniaturen. Voor mijn dagelijks werk maak ik Toyota’s en Kia’s verkoopklaar bij dealer Kooijman in Utrecht, en daar geniet ik van. Het is de passie voor auto’s die in je zit.”

Wat vindt je partner van een zolder vol auto’s?

,,Zij is net zo auto-minded als ik, dus daar heeft ze geen bezwaar tegen. Zij koopt vooral lego-bouwpakketten. Zo heeft ze bijvoorbeeld de Volkswagen T1 Kampeerbus 1962 in elkaar gezet. Haar volgende project is de filmauto DeLorean Back to the Future, met de kenmerkende vleugeldeuren. Maar ik heb geen geduld voor lego.”

Wat is er te zien op de beurs?

,,Er zijn miniaturen te bekijken en te koop van de merken Hot Wheels, Dinky toys, Bburago, Herpa, Matchbox, Greenlight, Maisto en Tekno, in alle schalen van 1:87 tot 1:12. De tafels van Liset Versluis en Bastiaan Tukker zijn ook interessant. Zij brengen behalve schaalmodellen allerlei andere auto-gerelateerde objecten mee, zoals postzegels, ansicht- en telefoonkaarten, speldjes en dergelijke.”

Wanneer is de beurs geslaagd voor jou?

,,Als de bezoekers onverwachte objecten zijn tegengekomen of iets waar ze al lang naar op zoek zijn, en blij naar huis gaan. Bij de eerste beurs waren de reacties op Facebook achteraf ook heel enthousiast, dus ik hoop opnieuw op een succes. De entree hebben we bewust laag gehouden met twee euro per persoon. Hopelijk vormt die voor niemand een belemmering.”

