Asiel loopt meer dan ooit over van de gedumpte dieren, en het wás al zo druk: ‘Het is absurd’

,,Iedere avond en nacht is het de laatste tijd raak. Soms is de ene dierenambulance nog niet weg, of de volgende rijdt al weer het terrein op”, vertelt Cora. ,,Het is bar dat er overal zoveel dieren worden gedumpt. Echt veel meer dan andere zomers. Al die katten die nestjes mochten krijgen omdat het zo gezellig leek in coronatijd, alle konijnen die gekocht zijn en waarvoor nu in de vakantie geen tijd meer voor is. Het is betreurenswaardig.”

Het Gorcumse asiel krijgt dieren aangeleverd door de ambulances uit de regio Vianen, Tiel en het Land van Heusden en Altena. Ook particulieren vinden beesten en komen ze afleveren bij het asiel. ,,Daar zijn we blij mee, want dan hoeft de dierenambulance niet te rijden. Die hebben het al zo ontzettend druk.”

Volledig scherm Akita Inu Kayla is ruim tien maanden oud. Een prachtige jonge hond, die door haar eigenaars is afgestaan omdat ze toch iets meer aandacht nodig heeft dan ze hadden ingeschat. ,,Niet goed over nagedacht dus van te voren”, aldus beheerster Cora Rikkelman. © Ricardo Smit

Semi-gevonden

Soms heeft Cora Rikkelman te maken met een ‘semi-gevonden’ beestje. ,,Een papegaai, gevonden met kooi. Dan weet ik al hoe laat het is. Dat is natuurlijk een eigen dier dat hier afgeleverd wordt.” Ook de vele nestjes kittens die in de natuur belanden, zijn vrijwel allemaal huisdieren. ,,Een kitten dat in het wild geboren is, kun jij niet benaderen. Die zal blazen en sissen. De kittens die nu gevonden worden hebben wij allemaal binnen een uur in onze handen. De moeders ook. Dat zijn gewoon huisdieren van mensen, die in het buitengebied zijn achtergelaten.”

Volledig scherm In het dierenasiel in Gorinchem komen ook 'semi-gevonden' dieren terecht. Zoals deze papegaai, 'gevonden' met kooi en al en door particulieren binnengebracht. Foto Ricardo Smit. © Ricardo Smit

Sommige kittens zijn er heel slecht aan toe, en moeten aan het infuus of de dwangvoeding. Ze zijn pas beschikbaar voor adoptie als ze ongeveer negen week oud zijn en in 100 procent topconditie. ,,Dat we nu zo overvol zitten, dat hakt er wel in. Alle kosten van stro, hooi, het ontvlooien, ontwormen, dieren die gechipt moeten worden, geënt, de kosten van de dierenarts. Ga maar door. En je wilt natuurlijk niet dat je budget nu in één keer opgesnoept wordt”, zegt beheerster Cora.

Asiel-agenda

Ze hoopt daarom dat de collecte voor het dierenasiel eind van de maand weer een aardig bedrag oplevert. Nieuwe collectanten zijn welkom. Om de kosten van het gestegen inwoneraantal te betalen, brengt het asiel dit jaar voor het eerst een agenda uit. Bij de Christmas Challenge in Arkel in december wordt de opbrengst van 15 euro door Dierenlot verdubbeld.

Met steun van de Stichting Dierenlot bouwt het asiel momenteel een nieuw onderkomen voor de vele konijnen die zijn binnengebracht. ,,Dat is een landelijke trend. Overal worden enorm veel konijnen en andere knaagdieren gevonden. Absurd gewoon. Tamme konijnen overleven niet in het wild.”

Volledig scherm Konijnen zijn er in het asiel in Gorinchem in overvloed. Dit angorakonijn met lange vacht vraagt nogal wat onderhoud. Daar hadden de eigenaren geen zin in, dus hop in de natuur. Een huiskonijn zal daar echter niet lang overleven. © Ricardo Smit

Volledig scherm In een leegstaande woning vond de deurwaarder deze tamme rat. Achtergelaten door de bewoners toen zij het huis uit moesten. De dierenambulance bracht de rat naar het Gorcums asiel. © Ricardo Smit

Volledig scherm Moederpoes met haar kroost die drie dagen oud waren toen ze gevonden werden. Tientallen kittens zijn de afgelopen weken binnengebracht. Bij de McDonald’s in Meerkerk postten vrijwilligers dagenlang om alle kittens uit een nestje te vinden en naar het asiel te brengen. © Ricardo Smit

