Arkel is apetrots op ‘hun’ Frenkie: ‘Je zag hem overal met z'n bal’

Eigenaar De Put in Ottoland wil persoon­lijk gesprek met gasten van zijn camping

5:56 De nieuwe eigenaar De Put in Ottoland wil persoonlijk in gesprek met vaste gasten van de camping over zijn plan om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat stelt de eigenaar, Hans Kramer, naar aanleiding van het afblazen van een bijeenkomst aanstaande zondag. ,,We gaan de recreanten gericht uitnodigen, in groepjes van ongeveer tien personen.’’