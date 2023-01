Ark van Gorcumse visclub lijkt gered, maar oude spullen gaan verloren: ‘Emotioneel voor oude leden’

Het lek onder het drijvende clubhuis van hengelsportvereniging HSV uit Gorinchem is gedicht en de woonboot blijft drijven. Tot opluchting van penningvoorzitter Iwan Jens, die woensdagavond hoorde dat het clubhuis aan het zinken was. Het slechte nieuws is dat oude spullen verloren zijn gegaan. ,,Dat moet vooral emotioneel zijn voor de oude leden.”

Het is woensdagavond rond zes uur als iemand onderhoud uitvoert aan de elektra. In de kelder constateert de man dat er water staat. Hij schakelt Jens in, die op afstand het water al hoort stromen. Er staat dan al een halve meter in de kelder. Direct wordt de brandweer gebeld, die begint met het wegpompen van het water en zo voorkomt dat de woonboot verder zinkt.

Lees ook Drijvend clubhuis Hengelsportvereniging Gorinchem maakt water: meerdere lekken aangetroffen

Vastgezogen

Het is onduidelijk wat het gat in de bodem heeft veroorzaakt. Jens heeft een vermoeden. ,,We hebben onlangs hoogwater gehad. Het waterschap heeft toen veel water weggepompt. Waarschijnlijk is de ark gezakt en vastgezogen aan de grond. De uitlaat voor water veranderde in een inlaat en dat heeft de boot als het ware vacuüm gezogen.”

Een bedrijf heeft de schade inmiddels tijdelijk hersteld door het opblazen van ballonnen in het lek. De boot blijft nu drijven, maar de schade is aanzienlijk. ,,Het water moet nog weggehaald worden uit de kelder. Hier stond het archief, prijzenmateriaal en oude dossiers, waaronder het eerste clubblad. Dat is verloren gegaan. Een emotionele klap, vooral voor de oudere leden.”

Volledig scherm De spullen in de kelder van de woonboot hebben veel waterschade opgelopen; een groot deel is onherstelbaar vernield. © Ricardo Smit

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.