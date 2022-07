Arjen heeft eigen vissenwinkel: ‘Ineens was het geen geintje meer en zijn we gewoon begonnen’

Rechtszaak Man werd urenlang in woning afgeran­seld door ontslagen huisgeno­ten: ‘Ik wist niet of ik er levend uit zou komen’

Na een anoniem telefoontje naar hun baas dat Marius S. (49) en Pavel W. (36) dronken op het werk verschenen, werd het duo ontslagen. In hun Hoogbloklandse woning voor Poolse arbeiders haalden ze volgens het Openbaar Ministerie hun gram op een medebewoner die ze ervan betichtten dat hij hen had verlinkt. Tijdens een urenlange opsluiting in een kamer werd de landgenoot geschopt, geslagen en toegetakeld met een boksbeugel.

