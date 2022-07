Arbeidsmarkt in regio blijft ‘zeer krap’: monteurs, ICT’ers en obers hebben banen voor het uitkiezen

De arbeidsmarkt in de regio Gorinchem blijft ‘zeer krap’. Het aantal werkloosheidsuitkeringen daalt sinds 1,5 jaar gestaag. In een jaar tijd nam het openstaande vacatures toe met 61 procent, zo weet het UWV. Mensen die hun baas beu zijn of liever dichter bij huis willen werken hebben vaak keus te over voor een nieuwe job .

De kwalificatie van ‘zeer krap’ kreeg de regionale arbeidsmarkt in het derde kwartaal van vorig jaar al. Werkgevers ervaren nu dus al drie kwartalen achtereen, aldus de uitkeringsinstantie UWV, grote personeelstekorten.

Het UWV verstrekte eind vorige maand in de regio Gorinchem 984 werkloosheidsuitkeringen. Dat is 34,2 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De grootste daling van uitkeringen kwam omdat mensen emplooi vonden in de commerciële sector, de transport en logistiek beroepen of in economisch-administratieve beroepen.

Het WW-percentage, dat wil zeggen de werkloosheidsuitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg afgelopen juni voor de regio Gorinchem 1,3 procent en dat is lager dan het Nederlands gemiddelde van de 1,7 procent. Ter vergelijking: in de regio Drechtsteden is het WW-percentage nu 1,5 procent.

Kansrijk beroep

Voor mensen die ander werk zoeken of nadenken over omscholing heeft het UWV specifieke banen het predikaat ‘extra kansrijk beroep’ gegeven. Daar kom je het makkelijkst aan de slag. Bijna driekwart van de 3350 vacatures die volgens ramingen van UWV in de regio Gorinchem openstonden in het eerste kwartaal van dit jaar betrof een extra kansrijk beroep, oftewel 2400 banen.

Voor inwoners van de regio Gorinchem zijn ook de regio's Drechtsteden en Midden-Utrecht belangrijk voor werk. In deze drie regio’s samen stonden eind maart van dit jaar 43.500 vacatures open. Één op de zeven vacatures betrof een extra kansrijk beroep. Personeel voor horeca, techniek, ict, handel, zorg alsmede transport en logistiek behoren in deze gebieden tot de meestgevraagde kansrijke beroepen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.