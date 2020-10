Anonieme tip leidt politie naar vrachtboot met honderden hennepplanten

Langs de lijn bij de sportclubs: ‘Geniet van de wedstrijd want het zou zomaar de laatste kunnen zijn’

5 oktober Het was even wennen voor jonge sporters én hun ouders dit weekend: geen knuffel meer voor de wedstrijd begint, niet juichen bij een doelpunt, geen bakje koffie in de kantine. Zo gingen de clubs in deze regio om met de verscherpte coronamaatregelen.