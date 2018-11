Ambulances verhuizen naar een nieuwe post in Schelluinen

Bij de zoektocht naar een vervangende locatie viel het oog op Schelluinen. De nieuwe uitvalsbasis moet komen op de plek van het voormalige en inmiddels gesloopte Remon Partycentrum. Ambulances kunnen vanaf daar snel de A15 en A27 op en de nieuwe plek ligt dichter bij Gorinchem. Om die reden kan de in 2015 geopende satellietpost bij het Gorcumse Beatrixziekenhuis sluiten, stelt Janssen. ,,De standplaats voor één ambulance bij het ziekenhuis is bedoeld om sneller in de stad aanwezig te kunnen zijn, maar het plan is nu om deze te integreren in de nieuwe post.’’



De uitvalsbasis in Schelluinen krijgt naar verwachting twee bouwlagen en drie garages en moet eind volgend jaar voltooid zijn. Tot die tijd blijven ‘Zuid-Hollandse’ ambulances rijden vanuit Meerkerk. Opmerkelijk: wanneer er in dat dorp zelf iets gebeurt, wordt dan een Utrechtse ambulance opgeroepen. In Vijfheerenlanden komen er nieuwe RAVU-posten in Schoonrewoerd en in de buurt van Lexmond. Janssen: ,,Door deze ongewone situatie zal voor niemand in Zuid-Holland Zuid de aanrijtijd van een ambulance erop achteruit gaan ten opzichte van nu.’’