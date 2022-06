Ambtenaar stalkte schoonmaakster met beperking: ‘Werd neergezet als vieze, oude man’

UPDATE Kabinet: Omstreden radartoren komt toch in Herwijnen, tegenstan­ders woedend

De omstreden militaire radartoren komt toch in Herwijnen. Dat heeft het kabinet vrijdagmiddag besloten. Tegen de radar is al jaren veel protest. Niet alleen omwonenden en de gemeente West Betuwe, maar ook een meerderheid in de Tweede Kamer wil de radar daar niet.

16:46