Altijd al willen binnenkijken bij bouwprojecten? Op 18 juni kan het onder andere in Leerdam en Gorinchem

Gorcumse G-korfbal­lers gaan naar hun eigen Olympische Spelen: ‘Eindelijk is het zover!’

Eindelijk is het zover! Twee jaar later dan gepland gaan de leden van het G-team van de Gorcumse korfbalvereniging GKV naar hun ‘Olympische Spelen’. Zaterdag spelen ze hun eerste wedstrijd op de Special Olympics in Twente. ,,De zenuwen slaan toe.’’

9 juni