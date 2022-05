Altijd al een waterbuffel willen knuffelen? Het kan op de Boerenerfdag in Altena

Hoe is jullie waterbuffelboerderij tot stand gekomen?

,,We hebben twintig jaar in het buitenland gewoond - dertien jaar in Denenmarken, zeven jaar in Oost-Duitsland. Toen in Nederland het melkquotum verdween, was het een stuk aantrekkelijker om ons hier, waar we vandaan komen, te vestigen. Dat hebben we gedaan. Maar omdat we geen fosfaatrechten kregen, zat boeren met koeien er voor ons niet in. Toen opperde iemand dat we eens naar waterbuffels moesten kijken. Daar hebben we geen spijt van gehad.”