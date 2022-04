Altijd al een concert op middeleeuwse setting willen bijwonen? Dat kan tijdens De Slag om Altena

Hoe een leegstaan­de gymzaal uitgroeide tot geliefd poppodium: ‘Zo belangrijk dat dit blijft bestaan’

Er is gesport, gedanst, en door sommigen zelfs tot in de late uren gesjanst. Het Leerdamse Stadspodium GO blijft een verzamelplek vol kleurrijke herinneringen. En daar moeten er in de toekomst nog veel van bijkomen. ,,Zeker voor de jeugd, daar is hier echt te weinig aanbod voor.”

31 maart