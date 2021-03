Altenastaete reageert op kritisch rapport van inspectie: ‘We zijn op de goede weg’

Altenastae­te wordt opnieuw gecontro­leerd, maar wanneer is niet bekend

27 oktober Zorginstelling Altenastaete in Nieuwendijk en Werkendam kan binnenkort opnieuw een onaangekondigd bezoek ontvangen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Eerder dit jaar bleek uit onderzoek dat de zorg voor de demente bewoners in het wooncomplex in Nieuwendijk ‘ondermaats’ is.