Altena wordt veiliger, maar inwoners hebben wel zorgen om drugsgebruik in gemeente

Inwoners van Altena geven in grote meerderheid aan geen of weinig overlast te ervaren die gerelateerd is aan alcohol-of drugsgebruik. Negentig procent van de mensen die hier een enquête over invulde, geeft dat aan. Ook daalt het aantal meldingen over overlastgevende jeugd sinds 2015. Tegelijkertijd constateert gezondheidsdienst GGD dat jongeren in Altena meer en eerder alcohol of drugs gebruiken dan hun leeftijdgenootjes in West-Brabant.