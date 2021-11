Altena wil eigen inwoners voorrang geven bij verkoop nieuwe woningen

Halloween spookt door de regio: overal pompoenen, spoken, heksen en dementors

Pompoenen, spoken en heksen: de kans is groot dat je ze het hele weekend tegenkomt, want zondag is het Halloween. In de regio worden allerlei spooktochten georganiseerd. Dat Halloween voorheen vooral gevierd werd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada vinden ze op het Meerkoetpad in Hank niet zo interessant. Zij versieren gezamenlijk al enkele jaren samen de straat voor het griezelfeest.

