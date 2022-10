Altena verhoogt subsidies om clubs te helpen: ‘Maar we kunnen niet alles compenseren’

Diederick tovert afzichte­lijk stroomhuis om tot kunstwerk: ‘Agent kwam vragen of het wel legaal was’

Oom agent kwam voor de zekerheid even checken of het wel legaal is wat-ie doet. Maar hij krijgt voornamelijk opgestoken duimpjes van voorbijgangers, omdat het weer eens wat anders is dan ordinair geklieder. Diederick Bax kreeg van de gemeente opdracht om het afzichtelijke bouwwerkje aan te pakken. ,,Als het maar met de natuur te maken had.”

6 oktober