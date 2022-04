Altena tijdelijk geen water door stroomstoring bij waterpompstation Genderen

Als gevolg van de stroomstoring hadden duizenden huishoudens geen water of water met lage druk. Daar komt nu verandering in, vertelt de woordvoerder van Brabant Water. ,,Rond kwart voor drie zijn we weer opgestart, ik verwacht dat rond kwart over drie alles weer als ‘normaal’ verloopt. Het kan wel zijn dat er nog bruin water uit de leidingen komt. Dat kan geen kwaad: laat dan de kraan gewoon even doorlopen.”