Altena stelt rolstoelen ter beschikking op alle 16 begraafplaatsen

De partij had haar oog laten vallen op Stichting Handy-Car(e), een organisatie die rolstoelen met muntsloten beschikbaar kan stellen. Dat doet ze inmiddels al in zo’n 60 gemeenten in Nederland. Volgens de SGP moeten de rolstoelen worden gezien als extra service aan bezoekers. ,,Niet iedereen heeft de beschikking over een rolstoel”, aldus Otto van Breugel (CDA): ,,Iemand kan tijdelijke gezondheidsklachten hebben en last hebben van duizeligheid of gewoon moeilijk lopen.”