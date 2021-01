Altena schrijft Waalwijk: jullie windmolens worden te hoog

Voetbal­club boos om vernieling: ‘We hebben het al zwaar, bedankt!’

10 januari Voetbalvereniging GJS in Gorinchem is dit weekeinde naar eigen zeggen slachtoffer geworden van vernieling. Een doel ter waarde van duizend euro is kapotgemaakt, volgens de club door jeugd. ‘In een jaar waar we het door corona al financieel zwaar hebben, zitten we niet te wachten op extra investeringen', reageert GJS.