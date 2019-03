Altena peinst niet over een rookverbod voor ambtenaren

COLUMN Durft men de ander niet aan te spreken uit angst voor een grote mond of een knal voor de kop?

6:31 Mooi, dat Gorinchem nu uit de top 100 is getuimeld van meest onveilige gemeenten. Politiechef Frederiek Schouwenaar constateert dat de bereidheid van inwoners om de politie een handje te helpen is toegenomen. Waaraan burgemeester Melissant eraan toevoegt dat we het veiliger kunnen maken als we het sámen doen.