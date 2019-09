Altena overweegt gratis gereedschap als wapen in de strijd tegen het onkruid

Feestelij­ke première vol bekende Nederlan­ders voor Leerdamse Sinter­klaas­film

18 september De grotendeels in Leerdam opgenomen film De Brief van Sinterklaas beleeft zaterdag 5 oktober een feestelijke première bij Pathé Arena in Amsterdam. Daarbij is in elk geval een deel van de sterrencast aanwezig.