Altena op weg naar hét hopeiland van Nederland: weer nieuwe locaties voor een hophof gezocht

De stichting wil de middeleeuwse hopteelt in Altena, als vergeten immaterieel erfgoed, weer zichtbaar te maken in het landschap. Eeuwen lang hebben de hoge hopstaken in en rond de 21 kernen van Altena het cultuurlandschap gedomineerd. Ook de hopteelt zelf behoort tot het historisch DNA van de streek, aldus de stichting. De jaarlijkse oogst was vroeger een echt streekgebeuren, waar jong en oud bij meehielp. Na afloop werd de hoppluk feestelijk afgesloten.

Bier brouwen en verkopen

Altena als hét hopeiland

In principe zijn alle locaties welkom, maar Hop van Altena zoekt met name in de kernen Uitwijk, Veen, Waardhuizen en Werkendam. Contact opnemen kan via info@hopvanaltena.nl of door te bellen of te appen naar 06 - 53206099.