Altena nog op zoek naar opvangplekken voor gevluchte Oekraïners

EVEN VRAGEN AAN Politiek Altena in debat over onderwer­pen die jongeren belangrijk vinden: ‘Te weinig plekken om uit te gaan’

In het Altena College in Sleeuwijk is donderdagavond een verkiezingsdebat waarin alleen onderwerpen aan bod komen die jongeren in Altena belangrijk vinden. Organisator van het debat is jongerenraad Going4Altena. Acht partijen gaan met elkaar het gesprek aan, weet Jesse Pot.

2 maart