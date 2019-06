Altena neemt geen maatregelen na autobrand op berucht kruispunt in Veen

Oranjegek­te moet in Leerdam nog losbarsten

11 juni Ze zaten er helemaal klaar voor, het barpersoneel van Go in Leerdam. In het stadspodium was de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal voor vrouwen vanmiddag live te zien op groot scherm. De verwachte drukte bleef uit, bij de aftrap zat nog altijd enkel het personeel in de zaal.