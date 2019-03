Altena moet keuzes maken: nu weinig geld voor leuke dingen

De gemeente Altena is de komende jaren financieel gezond, maar zal toch lastige keuzes moeten maken. ,,We hebben te weinig reserves om al onze ambities waar te maken’’, zegt wethouder Hans Tanis van financiën.

‘Een pas-op-de-plaatsbegroting’, omschrijft wethouder Hans Tanis de raming die weliswaar sluitend is, maar geen ruimte laat voor nieuw beleid. ,,Het resultaat is positief, maar wel magertjes. We krijgen zo'n 750.000 euro minder uit de algemene reserve en het tekorten in de jeugdzorg zijn op dit moment 1,4 miljoen euro. Pas over een paar jaar hebben we wat vet op de botten om leuke dingen voor de inwoners te doen.’’

De gemeenteraad is er duidelijk over geweest dat de lokale lasten mogen de komende jaren niet stijgen. Tanis: ,,Daarom zullen we keuzes moeten maken. Het openhouden van alle huidige afvalbrengstations is erg duur. Daar staat wel tegenover dat Altena qua oppervlakte erg groot is, het grootst van de hele provincie.’’

Verenigingen

Ook het subsidiebeleid gaat komende tijd op de schop. Sportverenigingen moeten dit jaar gezamenlijk bovendien zo'n 10.000 euro meer ozb ophoesten. Voor sommige accommodaties gaat het om een paar tientjes, voor andere om 1000 euro extra. Afgesproken is dat de verenigingen dit jaar worden gecompenseerd. Voor de jaren erna ligt dat volgens Tanis nog open.

Wel worden budgetten gegeven aan de 21 kernen van Altena, waarmee ze een aantal plannen kunnen uitvoeren. Hoe hoog de bedragen worden, is nog niet bekend. De raad praat later deze maand over de begroting.