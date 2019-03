Altena krijgt al zilver binnen, maar niet iedereen is blij met de nieuwe ambtsketen

Schoonre­woerd­se slager sluit na halve eeuw: hamsteren­de klanten in de laatste week

12:27 Na ruim 47 jaar sluit de slagerij van Dick Molenaar en zijn vrouw Sieneke aan de Dorpsstraat in Schoonrewoerd op 30 maart. De klanten zijn flink aan het hamsteren geslagen, want een opvolger is er niet omdat de slagerij te klein is.