Altena kiest niet voor sluiting milieustraten, maar doet ze juist langer open

Terwijl andere gemeenten er juist voor kiezen om afvalbrengstations tijdelijk te sluiten, heeft Altena besloten de openingstijden van de milieustraten in Werkendam en Giessen te verruimen. In Hank gaat het afvalbrengstation wél tijdelijk dicht.

Volgens een gemeentewoordvoerster is er voor verruiming van de openingstijden gekozen om piekmomenten zoveel mogelijk te voorkomen. ,,Inwoners hebben nu wellicht meer vrije tijd en gaan de boel opruimen. Op deze manier blijven ze niet met hun afval zitten. Het is op dit moment erg druk op de milieustations. We hopen dat we de bezoekers zo beter kunnen spreiden.’’

Hank

In Giessen betekent de verruiming dat de milieustraat op maandag en woensdag al om 10.00 uur open gaat in plaats van 13.00 uur. Op dinsdag en donderdag blijft de milieustraat, zoals gebruikelijk, gesloten.

Het afvalbrengstation in de kern Werkendam is normaal gesproken op dinsdag en donderdag gesloten. Voorlopig tot 1 mei is de milieustraat op die dagen geopend, maar is die wel op maandag dicht. Op bijna alle andere dagen gaat de poort net als in Giessen dagelijks een paar uur eerder open.