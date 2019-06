Altena-keeper: ‘Als ik die vuurwerkbom wél had opgeraapt, dan had ik geen handen meer gehad’

Er werd zaterdag uiteindelijk geen seconde gespeeld in wat de eerste wedstrijd van de nacompetitie had moeten worden. In plaats daarvan eindigde de dag van De Groot in het ziekenhuis. ,,Het begon zo mooi met allemaal fakkels langs de lijn, dat gaf zelfs toen we stonden te wachten om het veld op te gaan al een geweldig sfeertje. Toen ik naar mijn doelgebied liep raapte ik een fakkel die op het veld gegooid was en gooide die achter de boarding. Verderop lag er nog eentje, dacht ik.’’