Altena is drie officiële zwemplekken rijker: locaties veilig genoeg om functie ‘zwemwater’ te krijgen

Schepen met gevaarlij­ke stoffen in Gorcumse haven zorgen volgens CU/SGP voor geluids­over­last

Bewoners van de Zwaanswal in Gorinchem klagen over overlast van ronkende dieselgeneratoren op de kegelschepen die in de Vluchthaven voor hun deur afmeren. ,,Is hier iets aan te doen, want die schippers hebben daar geen walstroom’’, vraagt de fractie van de ChristenUnie/SGP zich af.

2 maart