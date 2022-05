Altena helpt inwoners zoals Edwin (42) in de strijd tegen de kilo's: ‘Ik at alles wat los en vast zat’

Inwoners van Altena moeten vitaler worden en hiermee worden ze verleid

Gratis fruit en gezonde shakes op scholen in Altena, onder begeleiding van een buddy meer gaan bewegen en openbare plekken in de gemeente rookvrij maken. Het zijn slechts een paar van de plannen die inwoners van Altena moeten verleiden een vitaler leven te leiden, door gezonde keuzes te maken en in beweging te blijven of komen. Zo’n 25 organisaties, waaronder scholen en sportclubs, zijn hierbij betrokken.

22 januari