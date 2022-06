Altena heeft te weinig zicht op inwoners met dementie: ‘We willen werken aan een dementievriendelijke samenleving’

Inwoners met dementie in Altena die nog thuis wonen, maken slechts beperkt gebruik van het aantal dagactiviteiten dat wordt aangeboden. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente, die wil bekijken of het aanbod beter kan of verder onder de aandacht kan worden gebracht.

In Altena wonen een kleine 1000 mensen met dementie thuis. Daarvan is er ‘slechts’ 20 procent in beeld bij zogenoemde zorgcoördinatoren, die mensen met dementie informeren, begeleiden, adviseren en zorg regelen. Dat moet anders. Altena en buurgemeente Oosterhout gaan samen met organisaties als Alzheimer Nederland, GGD West-Brabant en Surplus onderzoeken hoe ze voor ‘een toekomstbestendig aanbod’ van dagactiviteiten kunnen zorgen. Ook inwoners met dementie en hun familie worden hierbij betrokken.

Inwoners met dementie hebben speciale zorg en begeleiding nodig, stellen de gemeenten. ,,Deelnemen aan dagactiviteiten is belangrijk voor hen, maar ook om bijvoorbeeld mantelzorgers te ontzien.” Oosterhout doet ook mee, omdat de zorgcoördinatoren daar op slechts 10 procent van het aantal inwoners met dementie zicht hebben.

Onderzoek naar wensen

Behalve het schetsen van een lokaal beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep wordt een onderzoek naar wensen en behoeften uitgevoerd. Ook wordt bekeken of het aanbod van activiteiten wel bekend genoeg is of dat inwoners met dementie belemmeringen ervaren om aan bezigheden deel te nemen vanwege bijvoorbeeld verschillen in achtergrond, cultuur of sociaal-economische positie.

,,Met dit project willen we werken aan een dementievriendelijke samenleving", zegt wethouder Shah Sheikkariem van Altena. ,,Meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen. En zo lang het kan juist ook voor mensen met dementie. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.