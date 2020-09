Altena heeft brandkranen niet op orde, partijen bezorgd

Brand Genderen leidt tot vragen: ‘Als bluswater ontbreekt, dan voelt men zich machteloos’

27 mei De bestrijding van de grote brand in Genderen leidt tot vragen van CDA en VVD. Volgens buurtbewoners zouden er problemen zijn geweest met de watertoevoer, waardoor pas later geblust kon worden. De partijen willen weten wat er precies gebeurd is. En hoe zit het met het aantal brandputten in Altena, waaruit bluswater kan worden gehaald?