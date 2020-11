Altena en Hardinxveld-Giessendam krijgen samen 1,6 miljoen euro om arbeidsmigranten goed onderdak te geven

De huisvesting van arbeidsmigranten is al jaren een heet hangijzer in de gemeenten Altena en Hardinxveld-Giessendam. Beide hebben een omvangrijk scheepvaartindustrie die een deel van haar arbeidskrachten uit het buitenland haalt. Eenvoudigweg omdat het benodigde personeel niet op de Nederlandse arbeidsmarkt is te vinden. Hetzelfde geldt ook voor de tuinbouwsector waarin ondernemers uit Altena actief zijn. Het onderbrengen van werknemers leidde in het verleden tot overlastproblemen, met name wanneer groepen midden in woonbuurten werden gehuisvest. Ondernemers die zelf plannen indienden om de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten te regelen, stuiten op verzet omdat omwonenden bij voorbaat overlast vreesden.