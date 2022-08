Altena blijft erbij: brandschade aan appartementencomplex Veen wordt niet vergoed

Omwonenden berucht kruispunt Veen stellen gemeente aansprake­lijk voor oudejaars­bran­den

Bewoners van een appartementencomplex in Veen stellen de gemeente Altena aansprakelijk voor de schade aan persoonlijke eigendommen die is ontstaan tijdens de branden rond nieuwjaar. Het pand staat pal bij het beruchte kruispunt, waar jaarlijks illegaal auto’s in brand worden gestoken. Het gaat om zo’n 21.000 euro schade.

16 juni