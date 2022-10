Altena betaalt mee aan halen van C-diploma

Filip en Jenny zijn al ruim zestig jaar gelukkig met elkaar: ‘Ik ben nog steeds verliefd’

Filip Ruitenberg (83) trok haar uit de kroeg. Jenny was toen een jaar of 15 en had een baantje achter de bar. De twee werden verliefd en na dik vier jaar trouwden ze. Dat is dinsdag precies zestig jaar geleden. De Gorcumse burgemeester Reinie Melissant kwam al langs om het paar Ruitenberg-Blom te feliciteren met het diamanten huwelijk.

4 oktober