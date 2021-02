Als ze in Hank de milieustraat willen behouden, dan moeten inwoners daar zelf voor zorgen

Eén milieu­straat voor Altena? Daar zijn de meningen over verdeeld

1 december Eén centraal milieustation voor heel Altena is ‘echt een slecht idee’. Dat vindt CDA-raadslid Arno Bouman. Volgens hem is sluiting van de drie huidige afvalbrengstations en het bouwen van één nieuwe pure kapitaalvernietiging. De vraag is echter of zo’n nieuwe milieustraat alleen om de centen moet draaien.