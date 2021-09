Almkerkse René wint 182.500 euro in Miljoenenjacht

Horeca in de regio worstelt met toegangsbe­wijs: ‘Ik wil geen onder­scheid maken tussen mijn klanten’

18 september Extra personeel inzetten om klanten te controleren op een geldig coronatoegangbewijs? Of gewoon niemand wat vragen? Een systeem bedenken om gasten op het terras en in het restaurant uit elkaar te kunnen houden? Horecaondernemers in de regio worstelen met de nieuwe toegangsregels die zaterdag over een week ingaan. ,,Als iemand zo'n bewijs niet kan overleggen, moet ik vervolgens zeggen: ‘Je komt er niet in!’ Dat onderscheid wil ik persoonlijk niet gaan maken.’’