Almkerks gezin met alpaca's in de tuin verwelkomt baby's Floortje, Floyd en Freek

Schilderij­en van Ruben Lopulalan uit Project Rembrandt te zien in zijn woonplaats Leerdam

18 juli Ruben Lopulalan, finalist van televisieprogramma en talentenjacht Project Rembrandt, exposeert in zijn eigen woonplaats. In de Kunstplaats in Leerdam is van 1 tot en met 29 augustus zijn werk te zien.