Almkerker krijgt eerst celstraf en dan therapie na in brand steken van het huis van zijn moeder

Wanhoopskreet

Toen de man op 16 februari ‘s avonds met benzine een kastje op de benedenverdieping in brand stak , was het nooit de bedoeling om zijn moeder om te brengen , zo bleek ook wel tijdens de inhoudelijke zitting. Hij wilde haar laten schrikken.

Het was een wanhoopskreet. Hij wilde met zijn moeder praten omdat hij zich bedreigd voelde door zijn broer. Hij was boos omdat zij daar geen gehoor aan gaf. Duidelijk is dat de thuiswonende jongeman die avond in een psychose verkeerde als gevolg van zijn alcohol- cannabis- en medicijngebruik. Hij lijdt aan persoonlijkheidsstoornissen en is verminderd toerekeningsvatbaar.