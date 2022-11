Alle partijen (ook de niet religieuze) zijn voor behoud van kerken in West Betuwe: ‘Kerken horen bij dorpen’

Winkels in heel West Betuwe mogen straks op zondagmid­dag open

De winkels in de gehele gemeente West Betuwe mogen later dit jaar op zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur open. Over dat voorstel buigt de gemeenteraad zich eind juni. Door voor die uren te kiezen – dus niet voor ruimere openingstijden – wordt rekening gehouden met de kerkgang, stelt het college.

1 juni