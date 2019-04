Alarm om trage uitbetaling minima: ‘Ouders in de knel’

De betreffende gezinnen kregen voorheen altijd steun van stichting Leergeld. Maar bijna vier maanden na de fusie tot één gemeente West Betuwe is de overgang van 'Stichting Leergeld Avelingen/Vijfheerenlanden' naar 'Stichting Leergeld West Betuwe' nog steeds niet in kannen en kruiken.

Brief

Leergeld West Betuwe wil de minima die er recht op hebben wel uitbetalen, maar kan dat niet omdat West Betuwe nog geen budget heeft vastgesteld, zo blijkt uit een brief van Avres' cliëntenraad aan het college. In de praktijk zorgt die vertraging ervoor dat geld voor schoolreisjes of huiswerkbegeleiding nu nog steeds niet binnen is en ouders in de knel raken.

Vorige maand sloeg de cliëntenraad van Avres ook al alarm om de toeslagen die niet kwamen. Zo bleef de uitbetaling van de Inkomenstoeslag (ITT) uit. Die zou op 4 februari gestort worden, maar was een maand later nog niet overgemaakt. Ook werd duidelijk dat de toeslag voor chronisch zieken à 350 euro niet op 3 mei, maar zes maanden later later zou worden gestort. Die toeslagen zijn inmiddels wel uitbetaald of komen eraan. Zo komt de toeslag voor chronisch zieken alsnog in mei, is beloofd.

Over de situatie bij Leergeld is nog geen duidelijkheid. Op 10 april ontving de cliëntenraad een brief van het college met de mededeling: 'Wij komen hier binnen twee weken inhoudelijk op terug.'

De ChristenUnie stelde dinsdagavond vragen over de kwestie. Daarop antwoordde burgemeester Harry Keereweer dat er inmiddels een reactie naar de cliëntenraad onderweg is. Wat er in die brief staat, werd niet duidelijk. De gemeenteraad krijgt nog een afschrift van die brief, beloofde het college.

Excuses

West Betuwe heeft in een eerdere brief al excuses aangeboden over alle vertraagde uitbetalingen. ,,Het communicatietraject rondom deze veranderingen verdient geen schoonheidsprijs,'' schreef ze in maart. In diezelfde brief legt het college uit dat de vertraging het gevolg is van het feit dat de voormalige gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen altijd verschillende regels hanteerden voor minima. 'Het was lang niet duidelijk waar iedereen recht op heeft.'