Agent neemt ontroostbare baby op schoot na ongeluk: ‘Moederinstinct’

VVD Vijfheeren­lan­den wil niet met SGP in coalitie wegens zondags­rust

11:36 VVD Vijfheerenlanden wil niet met de SGP in een coalitie in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dat heeft lijsttrekker Hanneke van der Leun uitgesproken tijdens het slotdebat in Vianen. Breekpunt voor de VVD is de zondagssluiting van winkels.